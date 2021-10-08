МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Пользователи Facebook из ряда стран жалуются на сбои в работе социальной сети вслед за проблемами в работе Instagram, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

По данным портала, начали поступать примерно в 21.20 мск. Наибольшее количество жалоб поступает из США, Великобритании, Канады, Германии, Италии, также сообщается о сбоях и в России.

Большая часть пользователей жалуется на работу вебсайта, также есть проблемы с приложением Facebook и входом в учетные записи.

Сбой в работе соцсети Instagram произошел примерно в 21.27 мск. О проблемах сообщают в основном пользователи из США, Германии, Великобритании и Нидерландов, а также Канады, Италии, Ирландии, Испании, Франции, России и других стран.

По данным Downdetector, большинство пользователей жалуются на работу приложения, отмечаются также сбои при соединении с сервером, отображении новостной ленты и работы с сайтом.

Ранее 4 октября пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp в разных странах уже сообщали о масштабных сбоях в работе сервисов на несколько часов. Затем появились сообщения о проблемах в работе Telegram, Twitter, Google и TikTok. Для Facebook это стало самым продолжительным отключением с 2008 года.

Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.