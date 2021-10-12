МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Социальная сеть Instagram тестирует новую функцию, с помощью которой будет уведомлять пользователей о сбоях в работе приложения, говорится в пресс-релизе компании. Пользователей Facebook предупредили о новых серьезных сбоях

"Сегодня мы анонсируем две новые функции, которые помогут предоставить людям больше информации о сбоях в работе Instagram и статусе их аккаунтов прямо в приложении", — говорится в сообщении.

Первая функция будет уведомлять пользователей в их истории действий о появлении сбоев или технических проблем, а также о сроках их решения.

Другая функция, которая появится в приложении, — "Статус аккаунта". С ее помощью пользователи смогут узнать, не находится ли их аккаунт под угрозой и как распространяется контент. При необходимости клиенты смогут подать жалобу или запросить проверку.

Instagram — бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.