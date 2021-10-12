МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Интернет-холдинг Mail.ru Group сообщил о ребрендинге, экосистема будет называться VK, сообщил глава холдинга Борис Добродеев в ходе онлайн-презентации. Instagram будет уведомлять пользователей о сбоях

"Сегодня мы приняли решение о том, чтобы назвать нашу экосистему, нашу группу компаний VK", — сообщил Добродеев.

Гендиректор отметил, что такое название было выбрано в связи с тем, что VK — самый универсальный бренд в существующей экосистеме, самый узнаваемый и перспективный, вся аудитория рунета знакома с этим названием. По мнению Добродеева, его перспективность заключается в том, что "ВКонтакте" — любимая соцсеть поколения Z, это значит, что самое молодое поколение продолжит пользоваться сервисами, которые запускаются под этим брендом.

"Что это будет означать на практике — VK появится в каждом продукте. Мы будем создавать все новые продукты под брендом VK", — добавил Добродеев.

Он отметил, что "зрелые" продукты сохранят свои бренды, но при этом получат визуальную связку с VK. Например, социальная сеть "ВКонтакте" и компания My.Games, ориентированная на международный рынок. Гендиректор в том числе анонсировал единый продукт под брендом "VK Музыка", все рекламные продукты будут запускаться под брендом "VK Реклама", сервис "Юла" будет переименован в "VK Объявления".

"Ребрендинг не приведет к изменениям в операционной структуре бизнеса, бухгалтерскому учету или форме предоставления нашей финансовой отчетности. Ожидается, что название юридического лица и тикер будут изменены поэтапно. Мы предупредим о связанных с ними изменениях и сроках", — отмечается в сообщении компании.