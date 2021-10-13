МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Ряд пользователей Telegram этой ночью по московскому времени столкнулся с трудностями в работе мессенджера, сейчас сервис работает в штатном режиме, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах. Интернет-холдинг Mail.ru Group меняет название на VK

Ранее в среду с проблемами столкнулись жители России, США, Великобритании, Германии и других стран. Большинство пользователей сервиса жаловались на работу приложения, соединение с сервером и работу сайта.

Первые сообщения о сбоях от пользователей из РФ стали поступать около 2.20 мск, наибольшее количество жалоб поступило около 2.50. После 3.00 число жалоб стало сокращаться.

Telegram — мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Инструмент создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".