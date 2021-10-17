МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Рестораны в Москве, Санкт-Петербурге и Перми возьмут на работу роботов для проверки QR-кодов привитых от коронавируса и переболевших им граждан, сообщили РИА Новости в компании "Промобот". Amazon сообщил о создании нового робота-помощника

"Российская компания "Промобот", производитель сервисных роботов, представила первого робота для проверки QR-кодов в ресторанах и общественных местах. Робот способен перемещаться у входа в помещение и общаться с посетителями", — говорится в сообщении.

Помимо основного набора устройств, робота оснастили сканером для считывания QR-кодов и сканером паспорта. Также он был интегрирован с сервисом "Гоcуслуг". Именно благодаря этому появилась возможность сверки QR-кода и проверки подлинности паспорта или другого документа.

"Роботы с данным функционалом в ближайшее время появятся в ресторанах Москвы, Санкт-Петербурга и Перми", — уточняется в сообщении. Так, в столице такими сотрудниками обзаведутся в ресторане итальянской кухни The Toy, в Петербурге — сеть "Гуси", а в Перми — ресторан Amber.

Помимо ресторанов, такие роботы появятся в аэропортах и учебных заведениях, указали в компании.

С ростом заболеваемости COVID-19 и регулярно обновляемым рекордом по смертности регионы вводят ограничения. Одно из основных — QR-коды для привитых и переболевших граждан.