МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Пользователи социальной сети Instagram в США жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Instagram будет уведомлять пользователей о сбоях

Сбой в работе соцсети произошел примерно в 23.15 мск.

По данным Downdetector, большинство пользователей жалуются на работу приложения, отмечаются также неполадки при работе с сайтом, при публикации постов и другие проблемы.

Instagram — бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.