МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Компания Samsung после запрета Арбитражным судом Москвы продажи в России ряда моделей смартфонов заявила, что не планирует изменений в операционной деятельности, об этом в пресс-службе компании сообщили РИА Новости. Суд запретил продажу в России 60 моделей смартфонов Samsung

"В настоящее время решение суда не вступило в законную силу, оно находится на обжаловании. Samsung не планирует изменений в операционной деятельности", — сказали в пресс-службе Samsung.

Арбитражный суд Москвы ранее запретил Samsung Electronics и ее российской "дочке" ввоз на территорию России, предложение к продаже, продажу и хранение 61 модели смартфонов Samsung, об этом говорится в опубликованной резолютивной части дополнительного решения суда по иску швейцарской Sqwin SA.

Данная компания потребовала запретить использование в России платежного сервиса Samsung Pay, поскольку он нарушает ее права на изобретение "Система электронных платежей", охраняемое российским патентом.

Суд в июле запретил ответчикам ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани" и Samsung Electronics использование продукции, включающей в себя Samsung Рау, в том числе ее ввоз на территорию России, предложение к продаже и иное введение в гражданский оборот. Однако конкретные модели мобильных устройств в судебном акте не приводились. Истец в августе подал ходатайство, в котором указал, что судом не полностью рассмотрены уточненные требования. В РКН рассказали, сколько материалов не удалили Google, Facebook, Twitter

Дополнительное решение, вынесенное 19 октября, содержит закрытый перечень моделей, "предназначенных для использования платежного сервиса Samsung Рау, при функционировании (эксплуатации) которых в соответствии с их назначением автоматически осуществляется запатентованный способ". Всего в списке 61 смартфон – от выпущенного в 2017 году Samsung Galaxy J5 до новейших Samsung Galaxy Z Flip и Samsung Galaxy Fold.

Суд, удовлетворяя иск Sqwin SA, согласился с доводами истца, что использование Samsung Рау нарушает его права на изобретение "Система электронных платежей". Согласно описанию изобретения, оно относится "к средствам для проведения онлайнового платежа с применением мобильного устройства покупателя и кассовой системы продавца". Решение первой инстанции обжаловано ответчиками и пока не вступило в законную силу.