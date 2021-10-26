МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшей в мире социальной сети Facebook за девять месяцев 2021 года увеличилась в 1,6 раза в годовом выражении и составила 29,085 миллиарда долларов, сообщают в компании. Из "досье Facebook" стало известно о работорговле в Instagram

Разводненная прибыль на акцию за отчетный период достигла 10,11 доллара против 6,22 доллара в 2020 году. Выручка Facebook увеличилась почти в полтора раза и составила 84,258 миллиарда долларов.

Чистая прибыль Facebook в третьем квартале выросла в годовом выражении на 17% — до 9,194 миллиарда долларов. А разводненная прибыль за отчетный период достигла 3,22 доллара против 2,71 доллара в прошлом году. Выручка увеличилась на 35% — до 29,01 миллиарда долларов.

Квартальная выручка Facebook от рекламы выросла по сравнению с тем же периодом 2020 года на 33% — до 28,276 миллиарда. Количество ежедневных активных пользователей соцсети в сентябре 2021 года увеличилось в годовом выражении на 6% и составило 1,93 миллиарда человек. Выросло и среднее число активных пользователей в месяц — на 6%, до 2,91 миллиарда в конце сентября.

Выручка по итогам четвертого квартала нынешнего года, как ожидают в Facebook, будет находиться на уровне 31,5-34 миллиарда долларов. При этом затраты компании за 2021 год составят 70-71 миллиарда долларов. Акции соцсети после закрытия торгов дорожают на 4%.