МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что против Facebook ведется спланированная кампания. Прибыль Facebook увеличилась более чем в полтора раза

"Добросовестная критика помогает нам становиться лучше. Но я считаю, что мы наблюдаем скоординированные усилия выборочного использования слитых документов, чтобы нарисовать ложную картину нашей компании", — отметил основатель Facebook, которого процитировал CNBC.

По его словам, у Facebook открытая культура, и компания поощряет дискуссии и исследования ее работы, чтобы добиваться прогресса по сложным вопросам, которые касаются не только соцсети.

Ранее бывшая сотрудница компании Фрэнсис Хауген заявила, что руководство соцсети пренебрегает безопасностью пользователей и призвала конгресс вмешаться в ситуацию. Она тайно скопировала тысячи страниц внутренних исследований. На их основе газета Wall Street Journal опубликовала несколько разоблачающих материалов. В октябре 2021 года Хауген выступила с разоблачениями в сенате США.