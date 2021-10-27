МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Чистый убыток сервиса микроблогов Twitter Inc. за январь-сентябрь 2021 года составил 403,1 миллиона долларов, что в 3,4 раза меньше показателя за аналогичный период годом ранее, говорится в сообщении компании. В РКН рассказали, сколько материалов не удалили Google, Facebook, Twitter

Разводненный чистый убыток в пересчете на одну акцию за отчетный период составил 0,51 доллара против 1,73 доллара годом ранее. Выручка компании за девять месяцев выросла в почти в 1,5 раза, до 3,51 миллиарда долларов.

Чистый убыток Twitter за третий квартал составил 536,8 миллиона долларов против прибыли за третий квартал 2020 года в 28,7 миллиона. Разводненный убыток в пересчете на акцию компании зафиксирован на уровне 0,67 доллара по сравнению с прибылью в 0,04 доллара годом ранее. Квартальная выручка при этом подскочила на 37%, до 1,283 миллиарда долларов.

Число активных пользователей соцсети в третьем квартале 2021 года составило 211 миллионов человек, увеличившись на 13% в годовом выражении и на 2,5% в квартальном.

Компания отмечает в релизе, что сделка по продаже рекламной платформы MoPub завершится в первом квартале 2022 года, Twitter ожидает, что убыток от этого составит 200-250 миллионов долларов.

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.