МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль южнокорейской LG Electronics, одного из ведущих мировых производителей электроники и бытовой техники, в третьем квартале снизилась на 25,7% в годовом выражении и составила 516,5 миллиарда вон (около 440 миллионов долларов), следует из отчетности компании. Чистая прибыль Sony в первом полугодии 2020-2021 фингода упала на 35%

При этом операционная прибыль упала в годовом выражении почти в два раза и составила 540,7 миллиона вон (чуть больше 460 миллионов долларов).

Выручка компании в отчетном периоде выросла на 22%, достигнув 18,79 триллиона вон (16 миллиардов долларов), также следует из сообщения.

LG Electronics — южнокорейский производитель бытовой электроники и мобильных телефонов, на рынке последних долгое время входил в тройку лидеров. Компания образована в 1958 году, головной офис находится в Сеуле.