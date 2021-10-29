МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Российский Burger King подал жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ на мессенджер Telegram из-за запрета рекламировать фастфуд, говорится в сообщении сети ресторанов быстрого питания. ФАС проверит "АвтоВАЗ" на предмет навязывания оборудования

"В конце октября основатель Telegram Павел Дуров объявил о запрете рекламы быстрого питания на своей новой рекламной платформе и получил немедленный ответ от сети "Бургер Кинг Россия", которая подала в ФАС на Telegram и его создателя. "Бургер Кинг" обвиняет их в игнорировании прав и реальных интересов потребителей, а также настаивает на снятии запрета", — говорится в заявлении Burger King.

Мессенджер Telegram 26 октября сообщил о запуске рекламной платформы, сообщения будут размещаться в каналах, которые имеют более 1 тысячи подписчиков. При этом платформа имеет ряд ограничений: в частности, согласно ее правилам, в мессенджере запрещено рекламировать алкогольную и табачную продукцию, а также фастфуд.

"Если Павел Дуров не ест мясо и не пользуется услугами предприятий быстрого питания — это его личный выбор, однако мы считаем неприемлемым навязывание своего мнения всем потребителям….Мы вынуждены искать решение этой проблемы в правовом поле", — сказал директор по маркетингу "Бургер Кинг Россия" Иван Шестов, слова которого приводятся в сообщении.