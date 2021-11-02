МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Компания Apple резко сократила производство планшетов iPad для достаточного обеспечения микросхемами моделей новых смартфонов iPhone 13, сообщает газета Nikkei Asia со ссылкой на источники. Выручка Apple в IV квартале выросла на 29%

"Apple резко сократила производство iPad, чтобы выделить больше компонентов для iPhone 13. Это признак того, что глобальный кризис поставок чипов ударил по компании даже сильнее, чем это указывалось ранее", — сообщили Nikkei Asia люди, знакомые с вопросом.

По словам источников, производство iPad снизилось вдвое по сравнению с первоначальными планами Apple за последние два месяца. Кроме того, детали, предназначенные для старых моделей iPhone, также переносятся на производство iPhone 13.

Модели iPad и iPhone имеют ряд общих компонентов, включая как основные, так и периферийные микросхемы. Это позволяет Apple в определенных случаях перераспределять расходные материалы между разными устройствами. Apple и Amazon неожиданно разочаровали рынок

Газета отмечает, что это не первый раз, когда Apple отдает предпочтение iPhone по сравнению с iPad. В прошлом году он перераспределил некоторые части iPad на iPhone 12, чтобы защитить свой самый знаковый продукт от проблем в цепочках поставок во время ковида.

Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения. Компания представила iPhone 13, свой очередной новый смартфон, 14 сентября. Новые iPhone получили батарею увеличенной ёмкости и модернизацию экрана.