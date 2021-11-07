МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. За первые три квартала 2021 года продажи умных часов в России выросли на 42% в натуральном выражении по сравнению с прошлым годом, сообщает газета "Известия". По данным издания, в этом году спрос на умные часы впервые превысил спрос на фитнес-трекеры. Врач рассказал, как пользоваться техникой без вреда для глаз

Представители индустрии отмечают, что спрос на смарт-часы по сравнению с фитнес-трекерами растет в первую очередь из-за обширного функционала. Покупатели готовы переплатить несколько тысяч рублей, чтобы получить универсальное устройство, обладающее расширенными возможностями. При этом средний чек на данную категорию товаров снижается, на рынке можно найти модели стоимостью около одной тысячи рублей.

Однако эксперты подчеркивают, что списывать фитнес-трекеры со счетов преждевременно. Несмотря на снижение спроса, они продолжают сохранять свою целевую аудиторию. В частности, ими активно интересуется спортивная аудитория, а также покупатели, ранее не обращавшие внимание на подобные носимые гаджеты.