МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. В третьем квартале нынешнего года мировые продажи чипов на 27% превысили прошлогодние показатели и составили $145 миллиардов. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Ассоциации полупроводниковой промышленности. Apple может сократить производство iPhone 13 из-за дефицита чипов

По информации ассоциации, в указанный период поставки микросхем превысили исторический максимум не только в денежном, но и в количественном выражении. Отмечается, что основными факторами роста стали высокий спрос на чипы и расширение производственных мощностей полупроводниковых производств.

Однако производители электроники постоянно заявляют о дефиците чипов. Так, в Apple сообщили, что в III квартале компания ввиду нехватки чипов недополучила $6 миллиардов. Заявляли о проблемах и ведущие компании автопрома, и производители серверного оборудования.

По словам технического директора "АТБ Электроника" Степана Фионова, его компания ощущает дефицит с начала года. "Сейчас можно описать ситуацию как "стабильно плохо", — отметил он.

Заявили о проблеме и в "АвтоВАЗе". "В настоящее время "АвтоВАЗ" в ежедневном режиме отслеживает ситуацию с поставками, в зависимости от которых мы выстраиваем график производства наших линий. К сожалению, мы не ожидаем скорого разрешения проблемы", — прокомментировали в компании.

Также о нехватке электронных компонентов в автопроме заявили в компании "Сантэл-Навигация", которая поставляет приборы ЭРА-ГЛОНАСС СП Daimler и КамАЗа, а в то же время наличие дефицита чипов подтвердили в международной консалтинговой компании Roland Berger.