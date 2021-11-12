МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Японский электронный гигант Toshiba Corporation по итогам первого полугодия 2021-2022 финансового года (завершилось 30 сентября) получил чистую прибыль в размере 59,795 миллиарда иен (524 миллиона долларов) против 3,493 миллиарда иен (33 миллиона долларов) годом ранее, говорится в отчетности компании. "Роснефть" увеличила чистую прибыль в январе-сентябре

Операционная прибыль компании составила 44,976 миллиарда иен (394 миллиона долларов), что в 14,4 раза выше показателя годичной давности. Выручка увеличилась на 13% — до 1,546 триллиона иен (13,6 миллиарда долларов).

По итогам второго квартала чистая прибыль Toshiba составила 41,8 миллиарда иен (366 миллионов долларов), что в 2,8 раза выше показателя годом ранее. Выручка поднялась на 6% — до 818,534 миллиарда иен (7,2 миллиарда долларов). Операционная прибыль поднялась вдвое в годовом выражении — до 30,448 миллиарда иен (267 миллионов долларов).

В Японии, на которую приходится чуть более половины выручки Toshiba, показатель за квартал снизился на 2%. В Европе продажи выросли на 28%, а в странах Северной Америки — на 12%, в Азии — на 14%.

Компания прогнозирует выручку по итогам 2021-2022 финансового года на уровне 3,35 триллиона иен (29,4 миллиарда иен) по сравнению с летним прогнозом в 3,25 триллиона иен, операционную прибыль — 170 миллиардов иен (1,5 миллиарда долларов), как и летом, чистую прибыль — 130 миллиардов иен (1,1 миллиарда долларов) вместо летних 110 миллиардов иен.

Toshiba Corporation, основанная в 1875 году в Токио, специализируется на выпуске сверхточной электроники и электротехники, интегральных схем, промышленных компьютеров, сотовых телефонов, LCD-телевизоров, лифтов. Штат компании превышает 118 тысяч человек.