МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Российская компания в сфере кибербезопасности Positive Technologies намерена выйти на биржу в режиме технического листинга и продать акции 40-50 тысячам частных инвесторов-физлиц, сообщил председатель совета директоров компании Юрий Максимов на конференции The Standoff 2021. Российская компания обнаружила уязвимость в процессорах Intel

"На биржу мы выходим специфическим образом. Нам нужны "физики", фонды более консервативны… У нас покупателей много, мы рассчитываем, что у нас будет порядка 40-50 тысяч покупателей", — сказал Максимов, подчеркнув, что за последние 10 лет капитализация компании выросла в 140 раз.

Он также отметил, что у компании на данный момент много и продавцов акций. "Мы выходим сейчас на биржу с акциями в руках 1,5 тысяч человек… В час X наши акционеры выходят на биржу и начинают продавать акции", — добавил глава совета директоров. Что это будет за биржа, он не уточнил.

"Технически это будет не IPO, а размещение в режиме прямого листинга — это будет технический листинг акций, которые у компании уже сейчас существуют", — прокомментировал РИА Новости формат выхода на биржу гендиректор компании Денис Баранов.

В компании также уточнили, что сейчас акционерами Positive Technologies являются нынешние и бывшие ее сотрудники.