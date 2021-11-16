МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) поместило рейтинг японского электронного гиганта Toshiba Corporation на уровне "ВВ+" в список на пересмотр с возможность понижения после того, как компания сообщила о намерении разделиться, говорится в релизе агентства. Toshiba разделится на три компании

В пятницу Toshiba сообщила о намерении разделиться на три компании, которые будут отвечать за инфраструктурные решения, электронные устройства и владеть долями в других корпорациях. Завершение процесса ожидается во второй половине 2023 финансового года (октябрь 2023 — март 2024 календарного года).

"Помещение (рейтинга — прим. ред.) в список на пересмотр с возможностью понижения основано на нашем пессимистичном взгляде на объявление Toshiba о намерении выделить два бизнеса (в отдельные структуры — прим. ред.) во второй половине 2023 финансового года", — поясняет S&P.

Агентство отмечает необходимость изучить, в какой степени разделение ослабит производственную базу, конкурентоспособность и генерирование денежных потоков.

S&P намерена вывести рейтинг из списка на пересмотр после изучения деталей разделения компаний и в ходе реализации этого процесса.

Toshiba Corporation, основанная в 1875 году в Токио, специализируется на выпуске сверхточной электроники и электротехники, интегральных схем, промышленных компьютеров, сотовых телефонов, LCD-телевизоров, лифтов. Штат компании превышает 118 тысяч человек.