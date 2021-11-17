МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. ЦБ РФ допускает некоторое смягчение первоначальной концепции регулирования так называемых экосистем в финансовом секторе, следует из презентации директора департамента обеспечения банковского надзора регулятора Александра Данилова, представленной в ходе форума "Банковская система России: обеспечение доступности услуг и ресурсов в условиях возрастающих рисков". В Банке России спрогнозировали рост ипотечного кредитования в России

"Возможно некоторое смягчение первоначальной концепции по ряду параметров", — сказано в материалах.

Сам Данилов отметил, что буквально на днях регулятор опубликует отчет, в котором передаст всю критику и предложения, поступившие от банковского сообщества, в отношении регулирования этих экосистем. Он пояснил, что по ряду направлений критика была конструктивной и ЦБ может пересмотреть свои первоначальные подходы к регулированию.