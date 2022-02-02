МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль японского производителя потребительской электроники Sony Corporation, приходящаяся на акционеров, по итогам первых трех кварталов 2021-2022 финансового года (завершились 31 декабря) уменьшилась на 20% в годовом выражении и составила 771,096 миллиарда иен (около 6,7 миллиарда долларов), следует из отчетности компании. Alphabet объявил о дроблении акций

Разводненная прибыль в пересчете на акцию составила 616 иен (5,4 доллара) против 770,92 иены (6,7 доллара) в аналогичном периоде годом ранее. Выручка Sony выросла на 13% — до 7,658 триллиона иен (66,6 миллиарда долларов).

По итогам третьего квартала финансового года Sony увеличила прибыль на 11,4%, до 346,161 миллиарда иен (3 миллиарда долларов). Разводненная прибыль на акцию составила 276,65 иены (2,4 доллара) против 248,5 иены (2,2 доллара) годом ранее. Квартальная выручка Sony увеличилась на 12,5% — до 3,031 триллиона иен (26,4 миллиарда долларов).

Компания также повысила прогноз своей чистой прибыли на весь текущий финансовый год до 860 миллиардов иен (7,5 миллиарда долларов) с ожидавшихся в октябре 730 миллиардов иен (6,3 миллиарда долларов). Прогноз выручки был сохранен на уровне в 9,9 триллиона иен (86 миллиардов долларов). Годом ранее выручка компании составила 9 триллионов иен (78,2 миллиарда долларов).

Sony Corporation — одна из крупнейших в мире корпораций по производству потребительской электроники. Компания была основана в Японии в 1946 году.