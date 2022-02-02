МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Число объявлений о продаже фейковых сертификатов вакцинации от COVID-19 в России значительно увеличилось за последние три месяца, среди них стали появляться поддельные справки о вакцинации детей и подростков "Спутником М", говорится в исследовании компании по кибербезопасности Group-IB. Попова назвала долю заболевших "омикроном" в Москве и Петербурге

"Специалисты Digital Risk Protection Group-IB зафиксировали в интернете за последние две недели более 12 800 предложений о продаже сертификатов о вакцинации и QR-кодов, в том числе официальных сертификатов о вакцинации детей "Спутник М". Всего же за последние три месяца — с ноября 2021 по январь 2022 года — количество подобных незаконных предложений превысило 110 000. Для сравнения, в сентябре-октябре 2021 года их было чуть более 3000", — говорится в документе.

В компании подчеркнули, что чаще всего данного рода услуги можно встретить в Telegram-каналах, а также на особых сайтах, в соцсетях и на теневых форумах. По данным исследования, цены по сравнению с осенью на подобные услуги низились. Так, стоимость "комбо-варианта" — сертификата + QR-кода — находится в диапазоне от 5000 до 8000 рублей, в то время как осенью они колебались от 3000 до 30 000 рублей.

Минздрав 24 ноября зарегистрировал первую российскую вакцину для подростков в возрасте 12-17 лет "Гам-КОВИД-Вак М" ("Спутник М"), добровольная вакцинация детей стартовала в январе в различных регионах.