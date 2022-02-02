МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Группа компаний Softline, поставщик комплексных технологических решений и услуг в сфере информационных технологий, объявила об увеличении объема средств на программу обратного выкупа (buy back) с 10 миллионов долларов до 100 миллионов, говорится в ее сообщении. Alphabet объявил о дроблении акций

О запуске программы buy back, в рамках которой в течение года планировалось выкупить GDR на сумму в пределах 10 миллионов долларов, группа компаний сообщила в декабре.

"Softline Holding PLC… объявляет об увеличении выделенной суммы средств на ранее объявленную программу обратного выкупа GDR… Общая денежная сумма, выделенная на программу, теперь составит до 100 миллионов долларов", — говорится в сообщении.

Цель программы — финансирование долгосрочного плана стимулирования руководства компании. Приобретение акций и/или GDR будет производиться непосредственно самой компанией или через "дочку".

В октябре Softline провела IPO, в рамках первичного публичного предложения было размещено 53,333 миллиона глобальных депозитарных расписок (GDR) по 7,5 доллара за бумагу и привлечено 400 миллионов долларов. Размещение произошло на Лондонской бирже со вторичным листингом на Московской.

Компания Softline основана в 1993 году, предоставляет технологические решения и сервисы в сфере цифровой трансформации, облачных технологий и информационной безопасности. Основной акционер — основатель компании и председатель ее совета директоров Игорь Боровиков, среди других акционеров — фонды Da Vinci Capital и Broadreach Limited Сергея Попова. Группа представлена более чем в 50 странах мира.