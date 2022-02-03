МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Марк Цукерберг, основатель социальной сети Facebook, у которой впервые на протяжении 18 лет сократилось число ежедневных пользователей, связал такую ситуацию с конкуренцией со стороны TikTok. Акции Meta обвалились на 22% после публикации финансового отчета

Как сообщает газета Washington Post, у основанной Цукербергом соцсети впервые за 18 лет ее истории сократилось число ежедневных пользователей: за последние три месяца 2021 года число ежедневных входов в систему уменьшилось примерно на 500 тысяч. Акции компании Meta, владеющей Facebook, после публикации финансового отчета, не оправдавшего ожидания аналитиков, упали на 22%.

По данным издания, в разговоре с инвесторами Цукерберг признал, что компания сталкивается с нарастающей конкуренцией.

"У людей есть большой выбор касательно того, как они хотят проводить свое время, и такие приложения, как TikTok, растут очень быстро", — заявил Цукерберг.

В этой связи глава Meta указал на важность "в долгосрочной перспективе" Reels — раздела коротких видео в Instagram.

Компания Facebook в октябре прошлого года объявила о смене бренда на Meta. Ее создатель Марк Цукерберг подчеркнул, что новое название делает акцент на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности. При этом на данном этапе названия приложений компании (в том числе соцсети Facebook, Instagram, WhatsApp и других) изменены не будут.