МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Основными трендами в российском IT-секторе в 2022 году станут импортозамещение и внедрение искусственного интеллекта (ИИ), такое мнение высказали эксперты, опрошенные РИА Новости. В правительстве оценили поступление налогов от IT-отрасли в бюджет за год

"Полагаю, что 2022 год станет годом активного импортозамещения даже самых консервативных заказчиков. В конце 2021 года проводились пилотные проекты у компаний, которые были очень насторожены в вопросах импортозамещения, однако, скепсис потихоньку уходит, и заказчики становятся готовы к внедрениям и созданию собственных центров компетенций", — заявил руководитель центра экспертизы решений компании, разработчика цифровых платформ "Форсайт" Алексей Выскребенцев.

Согласен с этим и директор компании, разработчика ВКС-систем Vinteo Дмитрий Серый, по мнению которого развиваться в 2022 году будет не только отечественный софт, но и процессоры.

"На российском IT-рынке продолжится развитие направления импортозамещения – как в части софта, так и в части "железа". Однако есть задержка в портации ПО, в том числе прикладного, на новейшие российские процессоры. Возможно, в этом году как раз случится существенный прорыв в этой области – после фактического появления серверных "Байкалов" (российский процессор — ред.) и других процессоров", — заявил Серый.

Еще одним общемировым трендом, который будет присутствовать в IT-секторе в 2022 году станет внедрение искусственного интеллекта.

"Среди ключевых тенденций: увеличение запроса на внедрение комплексных решений на основе искусственного интеллекта для цифровизации государственного сектора…. В ответ на общий дефицит квалифицированных кадров и стремление к оптимизации продолжит развитие Automated Machine Learning (машинное обучение — ред.), что поможет получать результаты на типовых кейсах, делегировать рутинные операции, высвободить время специалистов для решения более сложных задач", — отметил CEО группы компаний, разработчиков решений в сфере искусственного интеллекта ЦРТ Дмитрий Дырмовский.