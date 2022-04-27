МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль IT-гиганта Microsoft Corp. за первые девять месяцев 2021-2022 финансового года, завершившиеся 31 марта 2022 года, выросла на 25% в годовом выражении и составила 55,998 миллиарда долларов, следует из отчетности компании. СМИ: Microsoft продолжит работать с некоторыми клиентами из России

Общая выручка за три квартала увеличилась на 20% в годовом выражении, до 146,405 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию за период поднялась до 7,41 доллара с 5,88 доллара годом ранее.

В третьем квартале фингода чистая прибыль компании увеличилась на 8,2% в годовом исчислении, до 16,728 миллиарда долларов. Выручка поднялась на 18,3% и составила 49,36 миллиарда долларов, а разводненная прибыль на акцию за три отчетных месяца выросла до 2,22 доллара с 2,03 доллара.

Выручка облачного подразделения Intelligent Cloud в третьем квартале поднялась на 26% в годовом выражении — до 19,051 миллиарда долларов. Показатель подразделения Productivity and Business Processes вырос на 16,5% — до 15,789 миллиарда долларов.

Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.