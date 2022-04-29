МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской компании Intel, одного из крупнейших в мире производителей компьютерных компонентов, в первом квартале 2022 года увеличилась на 141% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года — до 8,1 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе компании. Эксперт рассказал о прекращении работы центров разработки Intel в России

Разводненная прибыль на акцию составила 1,98 доллара против 0,82 доллара годом ранее. Выручка составила 18,4 миллиарда долларов, сократившись на 7%.

Компания прогнозирует, что выручка во втором квартале составит примерно 18 миллиардов долларов, а в целом в 2022 году — 76 миллиардов.

"Первый квартал стал сильным началом года, превзойдя ожидания как по верхним, так и по нижним показателям. Учитывая, что перед нами открываются возможности рынка в 1 триллион долларов, мы по-прежнему сконцентрированы на нашей стратегии IDM 2.0. В первом квартале мы успешно реализовали эту стратегию, представив ключевые этапы развития продукции и технологий и объявив о планах по расширению производственных мощностей в США и Европе для удовлетворения постоянного спроса на полупроводники и создания более сбалансированной и устойчивой глобальной цепочки поставок", — приводятся в релизе слова главы компании Пэта Гельзингера (Pat Gelsinger).

Американская корпорация Intel была основана в 1968 году. Она производит широкий спектр электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры.