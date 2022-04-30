МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. IT-специалисты, которые уехали из России и не планируют возвращаться, могут стать связующим звеном между российскими и западными коллегами, что позволит продолжать разработки в стране, поэтому нужно максимально поддерживать с ними связи, такое мнение в интервью РИА Новости высказал экономист, ректор Российской экономической школы (РЭШ) Рубен Ениколопов. Власти согласовали новые налоговые льготы для IT-компаний

В марте глава группы InfoWatch Наталья Касперская заявила, что IT-специалисты в конце февраля-начале марта покидали Россию "табунами". В свою очередь, глава Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко также говорил, что первая волна оттоков IT-специалистов — в 50-70 тысяч человек — уже прошла, а вторая прогнозируется в апреле — от 70 до 100 тысяч человек.

"В развитии софта ключевую роль играет именно человеческий капитал. Сейчас очень много IT-специалистов покинули Россию, и пока непонятно, кто временно, кто нет. И даже многие из тех, кто уехал, сохраняют рабочие связи с Россией и, конечно, надо максимально пытаться эти связи поддерживать", — сказал Ениколопов.

Он предположил, что существенная часть специалистов уехала надолго. "И они могут стать связующим звеном между теми, кто остался, и теми, кто уехал насовсем. Через них можно будет продолжать разработки", — добавил он.

Он также отметил, что от правительства сейчас поступают правильные сигналы, "что уехавшим нужно обеспечить комфортные условия для возвращения, если они не возвращаются – условия для продолжения рабочих отношений".

В апреле вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что покинувшие Россию IT-специалисты все чаще возвращаются обратно, кроме того, в страну приглашаются иностранные профессионалы в этой области.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 12.00.