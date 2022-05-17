"Яндекс" планирует продать только "Дзен" и "Новости"
"Яндекс" не планирует продавать никакие свои сервисы, кроме "Дзена" и "Новостей"
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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. "Яндекс" не планирует продавать никакие свои сервисы, кроме "Дзена" и "Новостей", заявили РИА Новости в компании.
Ранее во вторник СМИ сообщали о том, что "Яндекс" ищет покупателей на российские активы — поисковик, почту и сервис "Кинопоиск".
"Яндекс" не собирается продавать перечисленные сервисы. Никаких переговоров об этом нет. Единственная сделка, которой мы занимаемся, касается "Новостей" и "Дзена", — говорится в сообщении "Яндекса".
В апреле компания VK сообщила, что подписала соглашение о покупке "Яндекс.Новостей" и "Яндекс.Дзена", для совершения сделки стороны должны будут получить все необходимые согласования от корпоративных и регулирующих органов.
https://1prime.ru/itb/20220517/836917825.html
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