МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. "Яндекс" не планирует продавать никакие свои сервисы, кроме "Дзена" и "Новостей", заявили РИА Новости в компании. Сбер снизил ставку по IT-ипотеке до 4,7% при онлайн-регистрации сделки

Ранее во вторник СМИ сообщали о том, что "Яндекс" ищет покупателей на российские активы — поисковик, почту и сервис "Кинопоиск".

"Яндекс" не собирается продавать перечисленные сервисы. Никаких переговоров об этом нет. Единственная сделка, которой мы занимаемся, касается "Новостей" и "Дзена", — говорится в сообщении "Яндекса".

В апреле компания VK сообщила, что подписала соглашение о покупке "Яндекс.Новостей" и "Яндекс.Дзена", для совершения сделки стороны должны будут получить все необходимые согласования от корпоративных и регулирующих органов.