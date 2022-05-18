МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Начало процедуры банкротства российской дочки Google стало естественным продолжением начавшегося еще в марте этого года сворачивания деятельности в стране, рассказал РИА Новости заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков. Госдума приняла закон о получении ИНН через портал госуслуг

Российская дочерняя компания Google ранее в среду разместила на Федресурсе уведомление о намерении инициировать банкротство в связи с невозможностью неисполнения денежных обязательств. Google до 19 марта должен был выплатить оборотный штраф более 7,2 миллиарда рублей, однако не выполнил требование, в связи с чем в начале мая на компанию завели дело о принудительном взыскании средств.

"У Google здесь было немного сотрудников, около 250: разработка, реклама, GR. В марте Google начал вывозить тех, кто согласился на релокацию. Видимо, всех, кого хотели, вывезли. PR и GR не работает по инициативе компании. Так что шаг с банкротством очевидный и предсказуемый", — сказал Пермяков.

По его мнению, интерфейсы Google вряд ли поменяются. "Языковая поддержка – это неотъемлемая часть международных продуктов на данный момент, поэтому интерфейсы, скорее всего, не поменяются", — сказал Пермяков.

"Поиск по русскоязычным сайтам также, скорее всего, не остановят, потому что качество и оперативность сбора информации – это их преимущество. Самим себе стрелять в ногу с точки зрения бизнеса не должны. Хотя политика сейчас непредсказуемо влияет на бизнес", — заключил эксперт.