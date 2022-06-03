Генеральный директор "Яндекса" покинул пост на фоне санкций
Попавший под санкции Аркадий Волож покинул пост генерального директора "Яндекса"
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МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож, попавший под санкции Евросоюза, покидает совет директоров и пост генерального директора "Яндекса", сообщает компания.
"Яндекс объявляет о том, что Аркадий Волож покидает совет директоров и пост генерального директора группы компаний "Яндекса", а также руководящие должности в международных дочерних структурах группы", — говорится в сообщении.
Ранее Волож был внесен в списки персональных санкций ЕС в рамках шестого пакета антироссийских санкций. Это следует из документов, опубликованных в пятницу в официальном журнале ЕС.
https://1prime.ru/itb/20220603/837078251.html
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