МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож, попавший под санкции Евросоюза, покидает совет директоров и пост генерального директора "Яндекса", сообщает компания. Евросоюз опубликовал шестой пакет антироссийских санкций

"Яндекс объявляет о том, что Аркадий Волож покидает совет директоров и пост генерального директора группы компаний "Яндекса", а также руководящие должности в международных дочерних структурах группы", — говорится в сообщении.

Ранее Волож был внесен в списки персональных санкций ЕС в рамках шестого пакета антироссийских санкций. Это следует из документов, опубликованных в пятницу в официальном журнале ЕС.