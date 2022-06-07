МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Банки, принимающие участие в программе льготного кредитования ИТ-специалистов, выдали 166 ипотек и одобрили 6 тысяч заявок. Об этом рассказал глава Минцифры Максут Шадаев на форуме "CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров". Чернышенко сообщил о росте числа аккредитованных российских IT-компаний

"Льготную ипотеку начали выдавать, по-моему, на вчера 166 уже выдано и порядка 6 тысяч уже одобрено банками льготных ипотек для сотрудников ИТ-компаний", — заявил глава ведомства.

Минцифры России 31 мая создало единый сайт с подробной информацией о льготной ипотеке для IT-специалистов, где можно узнать, в частности, входит ли компания в перечень отвечающих условиям такой ипотеки. Замглава ведомства Максим Паршин напомнил, что общая сумма кредитов составит более 240 миллиардов рублей, в частности, до 2024 года программой льготной ипотеки смогут воспользоваться не менее 50 тысяч специалистов.