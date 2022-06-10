"Яндекс" заключил предварительное соглашение об условиях выкупа облигаций
"Яндекс" предварительно согласовал с комитетом держателей облигаций ключевые условия их выкупа
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. "Яндекс" заключил предварительное соглашение с комитетом держателей облигаций о ключевых условиях их выкупа, сообщили в компании.
"Яндекс" предварительно договорился с комитетом держателей конвертируемых облигаций Yandex N.V. о ключевых условиях выкупа облигаций. Выкуп конвертируемых облигаций может произойти на следующих условиях: за каждые 200 тысяч долларов номинальной стоимости облигаций "Яндекс" выплатит держателям 140 тысяч долларов и 957 акций Yandex N.V. Часть вознаграждений в виде акций Yandex N.V. может быть выплачена после передачи облигаций, как только регуляторные ограничения дадут такую возможность", — говорится в сообщении.
Кроме того, в случае выкупа "Яндексом" конвертируемых облигаций не менее чем у 75% держателей облигаций до 30 июня компания получит право на выкуп всех остальных конвертируемых облигаций на аналогичных условиях до 29 июля.
https://1prime.ru/itb/20220610/837144554.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.