МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. IT-холдинг VK в преддверии покупки сервиса "Дзен" зарегистрировал домены "зен.рф" и "дзен.рф", следует из данных реестра доменов Whois.

Домены был зарегистрированы ООО "ВК". Компания VK сообщила о покупке сервисов "Яндекс.Новости" и "Яндекс.Дзен"

В апреле VK объявил о том, что достиг договоренности с "Яндексом" о покупке сервисов "Новости" и "Дзен". Уточнялось, что для совершения сделки стороны должны будут получить все необходимые согласования от корпоративных и регулирующих органов, в том числе от ФАС.

В ФАС РИА Новости сообщили в четверг, что еще не получали ходатайства на совершение сделки.