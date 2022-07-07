VK в преддверии покупки "Дзен" зарегистрировал домены "зен.рф" и "дзен.рф"
IT-холдинг VK в преддверии покупки сервиса "Дзен" зарегистрировал домены "зен.рф" и "дзен.рф"
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МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. IT-холдинг VK в преддверии покупки сервиса "Дзен" зарегистрировал домены "зен.рф" и "дзен.рф", следует из данных реестра доменов Whois.
Домены был зарегистрированы ООО "ВК".
В апреле VK объявил о том, что достиг договоренности с "Яндексом" о покупке сервисов "Новости" и "Дзен". Уточнялось, что для совершения сделки стороны должны будут получить все необходимые согласования от корпоративных и регулирующих органов, в том числе от ФАС.
В ФАС РИА Новости сообщили в четверг, что еще не получали ходатайства на совершение сделки.
https://1prime.ru/itb/20220707/837417466.html
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