МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. "Росатом" создает новые программные продукты для промышленности и предлагает их различным российским потребителям, а также адресно готовит необходимых молодых специалистов, помогая обеспечить ИТ-суверенитет России, рассказал РИА Новости директор по информационным технологиям госкорпорации Евгений Абакумов. "Росатом" оценил влияние санкций на постройку мощнейшего в мире ледокола

"Сегодня российская ИТ-действительность столкнулась с колоссальным внешним давлением. Исход западных вендоров с рынка и риски устойчивости работы инфраструктуры сформировали два основных ИТ-приоритета: обеспечение технологического суверенитета и усиление в области обеспечения надежности функционирования ИТ-ландшафта", — сказал Абакумов.

Однако решение этих вопросов проходит на фоне другого важного процесса – цифровой промышленной революции, отметил собеседник агентства. По словам Абакумова, "Росатом", обладая широкой линейкой диверсифицированных направлений бизнеса играет значимую роль в процессах информационной поддержки жизненного цикла, внедряя импортонезависимые решения для развития основных бизнес-процессов.

"В данный момент выбор правильного подхода в ответах на основные вызовы нового времени – залог не только технологического лидерства, но и возможность задать векторы внутренней цифровизации на годы вперед в масштабах страны, обеспечить фундамент широкой апробации и развития отечественных решений, особенно в области наукоемких областей деятельности – систем математического моделирования, управления жизненным циклом, платформенных решений в области управления комплексными инфраструктурными проектами, производством изделий приборостроения и машиностроения", — отметил Абакумов.

"Одним из таких векторов, реализующихся в "Росатоме", является lean smart plant – новый способ "сборки" и развертывания в атомной отрасли технологий промышленной революции. Он разработан в соответствии с собственной производственной системой "Росатома" (ПСР) – культурой бережливого производства и системой непрерывного совершенствования процессов для обеспечения конкурентного преимущества на мировом уровне", — добавил собеседник агентства. Lean smart plant – это совершенствование управления производственным предприятием за счет скоординированного применения инструментов ПСР и цифровизации, что обеспечивает синергетический эффект, пояснил Абакумов.

По его словам, в рамках такого подхода обеспечен цикл постоянного совершенствования производственных процессов.

"Цифра", давая новое качество, позволяет стандартизировать лучшие практики, в свою очередь обеспечивая процесс создания ценности данными о его функционировании, обогащая его сведениями о несовершенстве и позволяя проводить его дальнейшее улучшение", — сказал Абакумов.

"Важная наша задача на данный момент – тиражирование подхода внутри отрасли. Применение lean smart plant проходит с применением российских решений, и это ставит дополнительные задачи обеспечения работоспособности, устойчивости этих решений, абсорбирования лучших практик и их использования на других предприятиях отрасли", — добавил он.

НА ПУТИ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ СУВЕРЕНИТЕТУ

Подход к обеспечению технологического суверенитета должен иметь два основных этапа, считает Абакумов.

"На первом проходит поиск и анализ рынка на предмет подходящих решений, в которых присутствует возможность их адаптации под существующий ИТ-ландшафт компании. При отсутствии таких решений, на втором этапе, прорабатывается вопрос о собственной разработке", — сказал он.

"Сегодня полный спектр решений для функционирования крупной корпорации отсутствует на рынке, и мы видим свою задачу в совместном с российским рынком развитии решений. "Росатом" сегодня и крупный вендор, который апробирует продукты на себе, предлагая экспертизу рынку. В портфеле госкорпорации находятся свыше 70 продуктов собственной разработки для внешних и внутренних заказчиков, 85% из которых прошли апробацию внутри, а каждое пятое широко применяется на всей атомной отрасли", — отметил Абакумов.

При этом поддержка отечественных производителей софта – основной приоритет для госкорпорации, подчеркнул он.

"В 2021 году доля закупок отечественного программного обеспечения (ПО) составила 72%, к концу 2022 года мы планируем поднять этот уровень до 80%. Среди успешных примеров применения отечественных разработок – внедрение облачного решения, переход на российские системы резервного копирования и системы управления базами данных (СУБД). С 2020 года в атомной отрасли реализуется проект перевода рабочих мест сотрудников атомной отрасли на импортонезависимый АРМ (автоматизированное рабочее место)", — сказал Абакумов.

По его словам, обновленное рабочее место включает в себя операционную систему, пакет офисных приложений, браузер, средства защиты информации от несанкционированного доступа и антивирусные программы российского производства. "К концу 2022 года планируется достижение показателя 80 тысяч импортонезависимых АРМ по всей отрасли", — отметил собеседник агентства.

СТИМУЛИРОВАНИЕ СПРОСА НА СВОЁ

Сегодня особое внимание уделяется вопросам функционирования критической информационной инфраструктуры, напомнил Абакумов.

"Росатом" планомерно занимается обеспечением технологического суверенитета с 2019 года. В этом году мы планируем увеличить долю импортонезависимой ИТ-инфраструктуры до 70% за счет внедрения как вендорских решений, так и систем собственной разработки", — добавил он.

Перевод АРМ сотрудников в атомной отрасли автоматизирован с помощью решения ИТ-интегратора госкорпорации АО "Гринатом" – системе "Атом.Мост", рассказал Абакумов.

"Благодаря ей процесс миграции проходит в 3,5 раза быстрее в сравнении с ручным переводом. Система проявила себя в проектах по переводу рабочих мест сотрудников администраций Томской и Челябинской областей, а также на пилотных проектах в Ямало-Ненецком автономном округе, Ростове, Иркутске. Эти и другие решения применяются на предприятиях атомной отрасли, и, отработав их "на себе", мы предлагаем с ними ознакомиться другим российский компаниям", — пояснил собеседник агентства.

Одна из главных задач для российского ИТ-рынка – стимулирование спроса на отечественные продукты, отметил Абакумов. По его словам, сегодня для больших компаний и производителей это "ситуация win-win": крупные потребители могут обеспечить спрос на ПО, а разработчики смогут создавать решения под нужды компаний.

"Вопросы координации усилий крупных заказчиков и потребителей программное обеспечение и оборудования для единства технической политики и минимизации затрат на создание дублирующих решений, вопросы совместного развития служб ИТ-заказчика крупных корпораций, развития человеческого потенциала сегодня, несомненно, требуют отдельного внимания", — подчеркнул Абакумов.

Госкорпорация "Росатом", выступая драйвером развития российского ПО, в прошлом году вошла в состав учредителей Ассоциации крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования (КП ПОО) совместно с компаниями "Ростелеком" и "Газпром нефть", а также госкорпорацией "Роскосмос", напомнил Абакумов. Основная цель деятельности ассоциации – помощь в формировании потребностей крупных заказчиков, донесение их до производителей и государства, а также повышение уровня конкурентоспособности отечественного программного обеспечения. "И состав членов ассоциации пополняется: недавно к ней присоединилась ПАО "Транснефть", — добавил Абакумов.

"ВЫРАЩИВАНИЕ" КАДРОВ

"Подготовка кадров является критическим элементом обеспечения технологической независимости. Ни для кого не секрет, что ситуация на рынке ИТ-специалистов сегодня такова, что в связи с текущими вызовами спрос на них будет только расти", — сказал собеседник агентства.

"Росатом" не первый год ведет работу с вузами и "растит" ИТ-экспертов под нужды атомной отрасли со студенческой скамьи, отметил Абакумов. "К 2025 году планируется набрать 5 тысяч новых ИТ-специалистов, половина из которых будет студентами", — добавил он.

"Сейчас идет активное взаимодействие с нашим консорциумом опорных вузов, который возглавляет НИЯУ МИФИ. В апреле посетили командой руководителей "Росатома" и АО "Гринатом" Воронежский государственный университет, а в конце мая – Национальный исследовательский Нижегородский университет имени Лобачевского", — рассказал Абакумов.

В нижегородском университете создан digital-центр "Росатома", где в обучении используются собственные разработки госкорпорации, а студенты получают практическую подготовку для работы в компании, напомнил он. В МИФИ организовано взаимодействие со студентами ИТ-направлений, а также планируется создание "digital-пространства", состоящего из нескольких лабораторий, где студенты смогут повысить уровень цифровых компетенций, добавил Абакумов.

По его словам, в начале нового учебного года в Российском технологическом университете МИРЭА начнет работу кафедра "Росатома" "Информационные технологии в атомной отрасли". Кроме того, стартует совместная программа подготовки специалистов для предприятий госкорпорации по направлению "Программная инженерия".

"Мы также не забываем и про среднее профессиональное образование: планируется запуск образовательной программы по подготовке кадров для работы в атомной отрасли. Такая интеграция – лишь часть большой работы "Росатома" с университетами. Помимо нее, в АО "Гринатом" функционируют программы стажировок в области ИТ", — сказал Абакумов. "Росатом" даст "Газпрому" инфраструктуру для испытаний СПГ-оборудования

Меры российского правительства по поддержке ИТ-отрасли в стране стали сигналом для многих специалистов сферы, и обеспокоенность по сложившейся ситуации постепенно снижается, подчеркнул он.

"Сотрудники "Росатома" поддерживают амбициозные планы компании и претворяют в жизнь, а мы делаем все для их развития и поддержки. Одним из основных драйверов в этом направлении служила внутренняя социальная политика, однако меры поддержки правительства существенно расширили пространство для маневра. Комбинация этих двух составляющих – ключ к привлечению и удержанию сотрудников внутри отрасли", — отметил Абакумов.