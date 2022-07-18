МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Зарегистрированные на "Госуслугах" пользователи теперь могут оплачивать счета через Yandex Pay, оплата с помощью банковских карт и электронных кошельков также остается доступной, рассказали в Минцифры. Чернышенко поручил Минцифры оценить переход ФОИВов на российское ПО

В начале марта маркетплейсы AppStore и Google Play отключили возможность оплачивать продукты российскими банковскими картами. После этого многие платформы стали переходить на альтернативные способы оплаты — через СБП (система быстрых платежей), SberPay, MirPay и Yandex Pay.

"Пользователи портала госуслуг теперь могут оплачивать счета, госпошлины и штрафы при помощи сервиса Yandex Pay. Такой способ оплаты можно выбрать в разделе "Платежи". Сервис работает как на сайте, так и в мобильном приложении "Госуслуги", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.

В министерстве напомнили, что на портале можно оплатить автомобильные штрафы, задолженности от приставов, налоговые задолженности и госпошлины. Зарегистрированные на "Госуслугах" пользователи также могут погасить счета за услуги и начисления по номеру квитанции.

"Кроме Yandex Pay, на портале доступны следующие способы оплаты: банковской картой Visa, Mastercard, Maestro, "Мир"; мобильным телефоном операторов МТС, "Билайн", "Мегафон", Тele2, Yota, "Тинькофф Мобайл", "Ростелеком"; электронным кошельком Qiwi, "Элплат", — добавили в Минцифры.

В сообщении также поясняется, что сервис Yandex Pay позволяет платить в интернете картой, не вводя ее данные — они подтягиваются из аккаунта на "Яндексе" ("Яндекс ID)". Yandex Pay работает с картами "Мир", Visa и Mastercard любых банков, которые действуют в России, добавляют в министерстве.