МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Apple Inc сегодня выпустила отчет, в котором излагается двусторонняя стратегия на рынках цифрового здравоохранения: с одной стороны, привлечение потребителей за счет функций для фитнеса и отслеживания здоровья, а с другой — взаимодействие с традиционными системами здравоохранения. Bloomberg отметил рост спроса американцев на жилье в Евросоюзе

В отчете, подготовленном операционным директором Apple Джеффом Уильямсом, Apple представила всесторонний обзор своего подхода к рынкам здравоохранения впервые за восемь лет, прошедших с тех пор, как она начала предлагать такие функции, как система хранения медицинских карт на iPhone. Компания также начала сотрудничать с такими учреждениями, как медицинская школа Стэнфордского университета, для проведения крупномасштабных официальных медицинских исследований.

Большая часть работы касалась часов Apple Watch, в выводе которых на рынок Уильямс сыграл ключевую роль.

В отчете Apple говорится, что компания сосредоточена на предоставлении пользователям безопасного места для хранения информации о своем здоровье на iPhone с использованием таких инструментов, как Apple Watch. Она хочет предупреждать пользователей о возможных угрозах и побуждать к заботе о здоровье. Часы могут предупреждать о нарушениях сердечной деятельности и, помимо прочего, определять, когда происходит опасное для здоровья падение, чтобы предупредить близкого человека из списка экстренных контактов. Apple сообщила, что ее система теперь может хранить 150 различных типов данных о состоянии здоровья, которые зашифрованы, так что доступ к ним могут получить только пользователи, а не Apple.

Компания также рассказала о работе, которую проводит с учеными-медиками, чтобы те могли использовать устройства Apple для проведения исследований. Также компания хочет, чтобы пациенты могли отправлять и обсуждать данные, собранные устройствами Apple, чтобы лучше следить за своим здоровьем между визитами к врачу.

Уильямс написал в отчете, что Apple намерена продолжать разработку функций, связанных со здоровьем, как для пользователей, так и для отрасли здравоохранения в целом.

"Наше видение будущего состоит в том, чтобы продолжать создавать научно обоснованные технологии, которые предоставляют людям еще больше информации и действуют как разумный хранитель их здоровья, чтобы они могли лучше контролировать свое состояние", — написал Уильямс.