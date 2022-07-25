МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Совокупные зарубежные продажи российских софтверных компаний в 2022 году не превысят имеющиеся по итогам 2021 года 10 миллиардов долларов, а их экспортная выручка может сократиться на 10-15%, говорится в исследовании ассоциации российских производителей ПО "Руссофт", которым поделился в своем Telegram-канале ее глава Валентин Макаров. В Рособрнадзоре надеются перейти в ближайшее время на отечественный софт

"Предварительно можно предположить, что совокупные зарубежные продажи российских софтверных компаний вряд ли превысят имеющиеся по итогам 2021 года $10 миллиардов. Экспортная выручка тех компаний, которые по-прежнему можно будет считать российскими предприятиями, скорее всего, сократится на 10-15% в долларовом выражении", — говорится в сообщении.

"При этом продажи всех отечественных софтверных компаний на внутреннем рынке увеличатся минимум на 15-20% в рублевом выражении. Таким образом, совокупный оборот предприятий отрасли все же не должен серьезно упасть, несмотря на существенные кадровые потери от выезда специалистов за рубеж (максимум до 15-20 тысяч человек)", — добавляют в ассоциации.

По данным "Руссофта", по итогам 2021 года совокупный доход российских разработчиков ПО увеличился на 19% и превысил 1,5 триллиона рублей. При этом прирост продаж на внутреннем рынке и зарубежных продаж оказался абсолютно одинаковым.

Отмечается, что общая выручка софтверных компаний в 2021 году составила 1,56 триллиона рублей. (21,2 миллиарда долларов), продажи на внутреннем рынке — 815 миллиардов рублей (11,1 миллиарда долларов), а зарубежные продажи — 745 миллиардов рублей (10,1 миллиарда долларов).