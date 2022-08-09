МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Количество вакансий в России в июле в сфере IT-персонала выросло на 31% к июню, хотя спад в этой сфере наблюдался еще весной, ожидается, что положительный тренд будет развиваться, а увеличение доли рынка отечественными IT-компаниями будет требовать притока кадров, говорится в исследовании сервиса "Зарплата.ру", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Российские банки отметили рост популярности IT-ипотеки

"Рост количества вакансий в июле (к июню — ред.) произошел в сфере IT-персонала (+31%), после существенного спада, который мы наблюдали весной, спрос уверенно восстанавливается", — говорится в исследовании.

"Полагаю, что этот тренд будет развиваться, поскольку потребность в автоматизации почти всех отраслей была и остается высокой, а увеличение доли рынка российскими IT-компаниями будет требовать притока кадров", — поясняет руководитель департамента аналитики "Зарплаты.ру" Юрий Михеев.

Специалисты отмечают, что в конце февраля компании существенно сократили наем и оставили только самые критичные вакансии. При этом работодатели предпочитали нанимать наиболее опытные кадры, и доля вакансий junior-специалистов в IT существенно снизилась. "Но к началу лета ситуация начала стабилизироваться, и уже в июле мы видим рост как по отрасли в целом, так и по возобновлению найма junior-специалистов", — добавляет Михеев.

В то же время эксперты полагают, что наибольшее снижение числа новых резюме соискателей произошло за счет молодежи: рубрика "Начало карьеры, студенты" показала в июле уменьшение числа резюме на 27% к июню.