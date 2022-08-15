МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Выручка российской IT-компании в сфере кибербезопасности Positive Technologies по МСФО в первом полугодии 2022 года выросла на 78% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 3,5 миллиарда рублей, сообщает компания. Выручка Huawei снизилась в первом полугодии

"Positive Technologies представляет консолидированные финансовые показатели за второй квартал и шесть месяцев 2022 года. По итогам первого полугодия объем продаж компании вырос на 72%, увеличившись с 1,8 до 3,1 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка по МСФО за 6 месяцев увеличилась на 78% год к году и составила 3,5 миллиарда рублей. Валовая прибыль компании показала уверенный рост на 110% во втором квартале и на 77% по итогам первого полугодия", — говорится в сообщении.

Показатель EBITDA вырос до 685 миллионов рублей, увеличившись в 4,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль составила 381 миллион рублей.

"На момент раскрытия отчетности по МСФО за первое полугодие 2022 года Positive Technologies также подвела операционные итоги деятельности за 7 месяцев 2022 года. Объем продаж за июль 2022 года составил 961 миллион рублей, увеличившись на 66% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Таким образом, суммарный объем продаж за 7 месяцев 2022 года составил 4,1 миллиарда рублей, рост год к году составил 69%", — отметили в компании.

Добавляется, что 11 августа была завершена конвертация привилегированных акций компании в обыкновенные. "Совокупный объем обыкновенных акций компании составляет 66 миллионов штук, а капитализация компании по итогам торгов 12 августа составила 79 миллиардов рублей", — отмечается в сообщении.

Positive Technologies — российская компания, разрабатывающая решения в сфере информационной безопасности. По итогам 2021 года выручка по МСФО составила 7,1 миллиарда рублей, увеличившись на 28%.