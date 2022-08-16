МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Российская компания по кибербезопасности "Лаборатория Касперского" не намерена уходить из каких-либо стран, примерно три четверти ее оборота по-прежнему приходится на зарубежные рынки. Об этом сообщил генеральный директор компании Евгений Касперский. Производитель шоколада Lindt полностью уходит с российского рынка

По словам бизнесмена, "Лаборатория Касперского" не собирается уходить с иностранных рынков.

"До сих пор примерно три четверти нашего оборота — это зарубежные рынки", — сказал Касперский в ответ на вопрос о возможности ухода компании из недружественных стран.

В начале июля Касперский сообщил о самом большом оттоке клиентов в период с 24 февраля по настоящее время в США и Европе, в то же время Латинская Америка и Ближний Восток показали небольшой рост, а Азия — нулевой рост и падение.