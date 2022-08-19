МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Минцифры рассчитывает ввести новые правила аккредитации IT-компаний до середины сентября, подтверждать ее нужно будет ежегодно, заявил министр цифрового развития России Максут Шадаев. Минцифры предложило упростить получение льготных кредитов для IT-компаний

"Я думаю, что в ближайшее время. Проект постановления мы уже отправили на согласование. Мы хотели бы до середины сентября это сделать", — ответил глава ведомства на вопрос журналистов о сроках принятия новых правил аккредитации IT-компаний на форуме "Цифровая эволюция".

По его словам, госкомпании и их "дочки" включат в реестр, но не предоставят им налоговые льготы. "В законе написано, что если компания не была аккредитована до, то она не сможет получать льготы. Но это не значит, что она не сможет получить аккредитацию, если она соответствует нашим критериям, и получать дополнительные льготы, отсрочку (от армии для сотрудников — ред.), освобождение от проверок", — сказал Шадаев.

Он отметил, что новых чисток реестра не будет, но компании должны будут подтвердить аккредитацию раз в год. "Процедура прописана следующая, что аккредитация не пожизненная, ее нужно будет подтверждать раз в год… раз в год нужно будет подтвердить, что ты соответствуешь критериям по выручке — нижняя планка 30% доходов от IT", — отметил министр.