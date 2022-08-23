МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. "Яндекс откажется от от своего новостного агрегатора и будет развивать ya.ru в качестве своей новой главной страницы, заявили в пресс-службе компании. "Яндекс" выкупил конвертируемые облигации еще на 48,6 миллионов долларов

"Яндекс" откажется от новостного агрегатора и будет развивать ya.ru в качестве своей новой главной страницы. После закрытия сделки по продаже медийных активов — "Дзена" и "Новостей" — ya.ru станет основной точкой входа в "Поиск", "Почту" и другие сервисы компании, включая личный кабинет пользователя "Яндекс ID", — сказано в сообщении.

Добавляется, что ядром новой главной страницы и нового приложения будет "Поиск". Кроме того, "Алиса" также будет доступна.

Ранее сообщалось, что VK и "Яндекс" подписали обязывающие документы о сделке. Согласно условиям, VK станет собственником контентных платформ "Дзен" и "Новости" и передаст "Яндексу" сервис по доставке готовой еды и продуктов Delivery Club, который VK консолидирует в ходе реструктуризации "О2О Холдинг" — совместного предприятия VK и "Сбера". Закрытие сделки запланировано до конца 2022 года.