МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Госкорпорация "Ростех" предложила работу уволенным IT-специалистам IKEA, отметив, что компании нужны порядка 2,5 тысячи сотрудников. "Ростех" подписал многомиллиардные контракты с Минобороны на "Армии-2022"

"Нашим компаниям нужны порядка 2,5 тысяч ИТ-специалистов. Предприятия — на любой вкус: оборонка, авиастроение, двигателестроение, IT, радиоэлектроника. Направляйте резюме, ждем!", — сообщили в госкорпорации.

В июле Роструд сообщал, что контролирует соблюдение трудовых прав работников IKEA в РФ, массовых обращений от сотрудников в ведомство пока не поступало. В ведомстве отметили, что, по поручению Минтруда, и службы занятости, и государственные инспекции труда переведены в проактивный режим – реагируют по факту поступления в мониторинг уведомлений о предстоящем сокращении.

IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в 13 регионах России 26 магазинов (включая гипермаркеты в ТЦ "Мега", студии и магазины городского формата). В марте компания сообщила, что приостанавливает все продажи в России, а в июне, что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем, в связи с чем проведет сокращения российского персонала и продаст местные фабрики.