МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы признал заявление ООО "Гугл", российского подразделения Google, о собственном банкротстве обоснованным и ввел в компании начальную процедуру банкротства – наблюдение, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Google исполнила предупреждение ФАС о нарушении антимонопольного закона

"Признать заявление… обоснованным, ввести процедуру наблюдения сроком на шесть месяцев", — огласил резолютивную часть определения суда судья Валерий Марасанов.

Заседание заняло не более нескольких минут — представители кредиторов в суд не явились, только юристы "Гугл", которые подтвердили требование о признании банкротства.

Ранее юрист компании сообщил, что неисполненные обязательства компании превышают 19 миллиардов рублей, а активы оцениваются в 3,5 миллиарда, еще 1,2 миллиарда рублей арестованы на счетах.

ООО "Гугл" разместило на сайте Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурс) сообщение о намерении инициировать свое банкротство еще 18 мая.

В нем отмечалось, что компания "обращается с уведомлением о намерении обратиться с заявлением о признании себя несостоятельным (банкротом)… поскольку с 22 марта 2022 года предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств". В сообщении на Федресурсе компания не раскрывала сумму своих неисполненных обязательств.

Между тем 18 июля мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал Google на 21 миллиард рублей — для IT-гиганта это второй оборотный штраф за повторное неудаление запрещенной информации. Сумма составляет 1/10 от выручки Google и ее аффилированных структур в России.

Это самый большой штраф, который получала IT-компания в России. В декабре 2021 года на "дочку" Google был наложен первый оборотный штраф – суд взыскал с нее 7,2 миллиарда рублей за повторное неудаление запрещенной информации. В конце февраля Таганский суд Москвы отклонил жалобу компании на это решение.

Кроме того, вступило в силу арбитражное решение по иску телеканала "Царьград" о разблокировке его YouTube-канала. В том деле на "Гугл" наложен прогрессивно увеличивающийся судебный штраф за каждый день неисполнения решения суда. Счета компании арестованы судебными приставами-исполнителями.

По состоянию на начало апреля, в пользу "Царьграда" был перечислен миллиард рублей. Дальнейшее начисление штрафа приостановлено до сентября, но денежные средства, поступающие на арестованный счет "Гугла", продолжают переводиться на депозит приставов. Представитель "Гугл" 29 апреля сообщил в суде, что со счетов компании на депозит ФССП на тот момент было перечислено уже 9 миллиардов рублей.

Арбитражный суд Москвы принял к производству еще несколько исков к Google и его "дочке" о разблокировке YouTube-каналов различных российских СМИ. В рамках этих дел судом также приняты обеспечительные меры об аресте денежных средств и иного имущества "Гугла" на сумму несколько миллиардов рублей.