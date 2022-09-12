МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Существующее приложение "Яндекса" на Android поменяло название на "Яндекс Старт", кроме того, на мобильной операционной системе также появится приложение с голосовым помощником Алисой, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Яндекса". "Яндекс" начал переключать пользователей на новый поисковик

"Существующее приложение "Яндекса" для Android теперь называется "Яндекс Старт" и работает как браузер с настраиваемой стартовой страницей. На Android также появилось новое приложение "Яндекс" с Алисой", — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, как выяснил корреспондент РИА Новости, в приложении "Яндекс — с Алисой" на платформе iOS со стартовой страницы исчезли сервисы "Дзен" и "Новости".

VK и "Яндекс" ранее в понедельник объявили о закрытии сделки по обмену активами: "Яндекс" получил в августе сервис доставки еды Delivery Club, а VK — контентные платформы "Дзен" и "Новости". В рамках этой сделки "Яндекс" объявлял, что откажется от новостного агрегатора и будет развивать ya.ru в качестве своей новой главной страницы — она станет основной точкой входа в "Поиск", "Почту" и другие сервисы компании, включая личный кабинет пользователя "Яндекс ID".