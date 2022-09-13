VK и "Яндекс" в понедельник объявили о закрытии сделки по обмену активами: "Яндекс" получил сервис доставки еды Delivery Club, а VK — контентные платформы "Дзен" и "Новости".
"Яндекс" сообщал, что в рамках сделки откажется от новостного агрегатора и будет развивать ya.ru в качестве своей новой главной страницы — она станет основной точкой входа в "Поиск", "Почту" и другие сервисы компании, включая личный кабинет пользователя "Яндекс ID". Пользователи, заходящие на страницы yandex.ru или zen.yandex.ru, будут автоматически перенаправлены на dzen.ru — сайт портала "Дзен". На портале представлены контент от авторов "Дзена", "Новости", поисковая строка "Яндекса" и погода.
https://1prime.ru/itb/20220913/838104439.html
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