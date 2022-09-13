МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. VK подтвердил запуск поиска по новостям в "Дзене", сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Яндекс" закрыл сделку по продаже "Дзена" и "Новостей"

Ранее во вторник в пресс-службе VK агентству сообщили, что поиск по новостям в "Дзене" появится в ближайшие две недели.

"В пресс-службе VK подтвердили запуск поиска по новостям", — сообщила компания.

VK и "Яндекс" в понедельник объявили о закрытии сделки по обмену активами: "Яндекс" получил сервис доставки еды Delivery Club, а VK — контентные платформы "Дзен" и "Новости".

"Яндекс" сообщал, что в рамках сделки откажется от новостного агрегатора и будет развивать ya.ru в качестве своей новой главной страницы — она станет основной точкой входа в "Поиск", "Почту" и другие сервисы компании, включая личный кабинет пользователя "Яндекс ID". Пользователи, заходящие на страницы yandex.ru или zen.yandex.ru, будут автоматически перенаправлены на dzen.ru — сайт портала "Дзен". На портале представлены контент от авторов "Дзена", "Новости", поисковая строка "Яндекса" и погода.