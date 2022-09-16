ВАШИНГТОН, 16 сен — ПРАЙМ. Друзья и близкие американского миллиардера, основателя SpaceX и Tesla Илона Маска, отговаривали его от покупки социальной сети Twitter, называя это “огромной проблемой”, сообщает издание Axios со ссылкой на источники в окружении бизнесмена. СМИ: Маск отложил покупку Twitter в ожидании речи Путина на День Победы

“Несколько друзей Илона Маска в частном порядке пытались отговорить его от приобретения Twitter. Они обеспокоились, что он недооценивает связанную с Twitter головную боль”, — говорится в публикации.

По словам сооснователя социальной сети LinkedIn Райда Хоффмана, также близкого к Маску, покупка Twitter стала бы еще одной проблемой в череде тех, что ему уже приходится решать.

“Моя реакция, как и у большинства людей: это очередная огромная проблема. У него их и без того много”, — заявил Хоффман в интервью изданию.

В то же время, собеседники издания поддерживали искренние намерения Маска в отношении Twitter, связанные со снятием ограничений на публикацию контента и повышением качества работы социальной сети, “нуждающейся в инновациях”.

Во вторник акционеры Twitter одобрили продажу компании Маску. Ранее Маск предложил 44 миллиарда долларов за Twitter, но после потребовал проверить данные компании о том, что число поддельных аккаунтов, используемых в том числе для рассылки спама, не превышает 5%. По его словам, соцсеть занизила количество таких аккаунтов и не предоставила достаточной информации по запросу. Также бизнесмен был недоволен кадровой политикой компании. Позднее, 8 июля, Маск уведомил Twitter об отказе от ее покупки. Соцсеть обратилась в канцелярский суд штата Делавэр с иском против бизнесмена.

Американская компания Twitter Inc. со штаб-квартирой в Сан-Франциско, штат Калифорния, была основана в 2006 году, ее основным продуктом является социальная сеть для обмена короткими сообщениями.