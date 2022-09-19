МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Российским властям надо создавать преференции для отечественных разработчиков метавселенных, чтобы иметь альтернативу западным продуктам, заявил вице-президент по стратегическим инициативам "Ростелекома" Борис Глазков во время обсуждения правовых аспектов регулирования метавселенных в Совете Федерации. Минсельхоз подготовил распоряжение о Российском винодельческом форуме

"Все-таки, мне кажется, важнее предлагать свою альтернативную реальность, чем просто сфокусироваться на регулировании чужих реальностей. Они, конечно, есть, но у нас должен быть альтернативный конкурентноспособный продукт. И вот здесь государство важно…. Льготы какие-то создавать для отечественных компаний — где-то грантовую поддержку, субсидии с точки зрения финансовых механизмов. С точки зрения регулятора, безусловно, это льготы, создание преференций для своих игроков в противовес зарубежным", — сказал Глазков.

По его словам, метавселенные — это "конкуренция глобальных компаний и вызов, который они бросают государственному строю во всех странах".

"Но если в некоторых странах есть дружественные им метавселенные, которые, наверное, как-то смогут с ними договориться в монопольном плане, плане прав собственности, то в нашей стране пока продуктов, сравнимых по уровню качества, к сожалению, нет. Это, наверное, основная угроза. … Если кто-то предлагает нашим гражданам альтернативную версию реальности и это не наша версия реальности, то плохо, что у нас нет своей альтернативной версии реальности, которую мы можем предложить своим гражданам", — добавил топ-менеджер "Ростелекома".