КУПЕРТИНО, 20 сен — ПРАЙМ. Apple Inc в понедельник сообщила, что с октября цены приложений и покупок внутри приложений в ее магазине App Store будут повышены в ряде стран, включая Японию, Малайзию и все территории хождения евро. Турецкий "Зираат Банк" заявил, что продолжает обслуживать карту "Мир"

Новые цены, за исключением стоимости автоматически возобновляемых подписок, начнут действовать с 5 октября, уточнила Apple в своем блоге.

Она добавила, что эти изменения также будут отражать новые правила для Apple во Вьетнаме по сбору и перечислению применимых налогов — налога на добавленную стоимость и налога на корпоративную прибыль по ставкам 5% соответственно.