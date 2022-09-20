Apple с октября повысит цены в App Store в некоторых странах
Компания Apple с октября повысит цены в App Store в некоторых странах
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КУПЕРТИНО, 20 сен — ПРАЙМ. Apple Inc в понедельник сообщила, что с октября цены приложений и покупок внутри приложений в ее магазине App Store будут повышены в ряде стран, включая Японию, Малайзию и все территории хождения евро.
Новые цены, за исключением стоимости автоматически возобновляемых подписок, начнут действовать с 5 октября, уточнила Apple в своем блоге.
Она добавила, что эти изменения также будут отражать новые правила для Apple во Вьетнаме по сбору и перечислению применимых налогов — налога на добавленную стоимость и налога на корпоративную прибыль по ставкам 5% соответственно.
https://1prime.ru/itb/20220920/838177832.html
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