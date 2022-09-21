КУПЕРТИНО, 21 сен — ПРАЙМ. Аналитики J.P.Morgan в среду сообщили, что Apple Inc к 2025 году может производить в Индии каждый четвертый iPhone. Технологический гигант переносит производство из Китая на фоне усиливающейся геополитической неопределенности и связанных с COVID-19 жестких локдаунов в этой стране. В России появятся центры поддержки игровой индустрии

По мнению брокера, с конца 2022 года Apple перенесет в Индию, которая является вторым крупнейшим рынком смартфонов после Китая, примерно 5% производства iPhone 14.

Кроме того, по оценкам J.P.Morgan, около 25% всех продуктов Apple, включая Mac, iPad, Apple Watch и AirPods, к 2025 году будет выпускаться за пределами Китая, тогда как сейчас эта цифра равна 5%.

Apple, базирующаяся в калифорнийском Купертино, делает крупную ставку на Индию. В 2017 году она запустила сборку iPhone в этой стране — сначала с помощью Wistron, а позднее с помощью Foxconn — в соответствии с требованием индийских властей о сборке продукции на местных предприятиях.

Хотя пандемия нарушила планы бизнесов по передислокации каналов поставок, по мере ослабления ограничений все больше компаний, включая Apple, в этом году ускорили эти усилия.

"Такие тайваньские вендоры, как Hon Hai и Pegatron, играют ключевую роль в передислокации производства в Индию. В средне- и долгосрочной перспективе мы также ожидаем, что Apple определится с местными индийскими поставщиками-изготовителями", — считают аналитики J.P.Morgan под руководством Гокула Харихарана, который заслужил оценку 4 из максимальных 5 по степени точности своих прогнозов.

Ранее в сентябре агентство Bloomberg писало, что индийский конгломерат Tata Group ведет переговоры с Wistron о создании совместного предприятия, которое займется сборкой iPhone в Индии на фоне планов Apple по сокращению отставания в производстве от Китая.